American Horror Story 10: Ryan Murphy annuncia il ritorno di Rubber Man

Mentre gli appassionati sono in attesa della decima stagione di American Horror Story, Ryan Murphy, il creatore della serie, ha rivelato ai fan che nelle puntate inedite rivedranno un personaggio apparso in molte delle stagioni precedenti.

Come potete vedere nel post dell'autore presente in calce alla notizia, stiamo parlando di Rubber Man, personaggio la cui identità è sempre stata diversa a seconda della stagione e che è stato interpretato da Evan Peters, Dylan McDermott, Zachary Quinto e Cody Fern. Non sappiamo ancora chi sarà a vestire i panni dell'inquietante figuro, per ora è stata confermata la presenza di Evan Peters, insieme a quella di Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd e una nuova aggiunta al numeroso cast dello show: stiamo parlando di Macaulay Culkin, attore che farà il suo debutto nel franchise nel corso della decima stagione, ma dal ruolo ancora sconosciuto.

Nelle scorse settimane avevamo segnalato il post di Ryan Murphy su American Horror Story 10, in cui un'immagine sembra anticipare quelli che saranno i temi, o l'ambientazione, della prossima stagione, anche se per ora lo showrunner è sempre rimasto sul vago, rivelando solo che i fan potranno rivedere alcuni degli attori più amati e che hanno fatto la storia della serie.