American Horror Story 10: Ryan Murphy svela la data d'inizio delle riprese

Finalmente la decima stagione di American Horror Story, la serie antologica più spaventosa di sempre, sta per tornare e a darci preziose informazioni sull'inizio delle riprese è il co-creatore Ryan Murphy: siete pronti all'orrore?

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram dello showrunner, che ha pubblicato il seguente messaggio solo poche ore fa:

"Sembra che la decima stagione di American Horror Story sia pronta per entrare in produzione ad ottobre", scrive Murphy. "Grazie a tutti coloro che stanno lavorando sodo per garantire un inizio sicuro per il cast e la troupe. E sì, questo è un indizio". L'autore ha infatti postato l'immagine di una spaventosa bocca piena di denti aguzzi, che troverete in calce, sfidando i fan ad indovinare il titolo della prossima stagione. Proprio questa foto sembrerebbe confermare i rumor che vorrebbero una stagione incentrata sulle misteriose morti e sparizioni, avvenute in spiaggia, che avvennero negli anni '70 e che terrorizzarono e affascinarono gli Stati uniti per la brutalità e l'efferatezza degli assassinii.

All'inizio dell'anno Murphy aveva rivelato che le riprese sarebbero dovute necessariamente iniziare prima della fine dell'anno, così che i toni ed i colori delle stagioni potessero incastrasi naturalmente con la dimensione temporale della storia e quale momento migliore per iniziare le riprese di American Horror Story se non appena prima di Halloween?

