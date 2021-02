American Horror Story 10, Sarah Paulson svela un dettaglio sul suo personaggio nella serie

La decima stagione di American Horror Story ha da poco iniziato le riprese, ma non abbiamo ancora molte informazioni informazioni al riguardo. Intanto, Sarah Paulson ci anticipa un curioso dettaglio sul suo personaggio nella serie.

È ancora difficile inquadrare la decima stagione di American Horror Story, visto che non ne conosciamo ancora temi e personaggi, salvo che per qualche anticipazione fornitaci grazie a un primo poster, criptiche immagini e video provini piuttosto inquietanti.

Ma se pensate che il cast dello show possa venirci in aiuto per cercare di capirci qualcosa in più, beh, non rimaneteci troppo male se poi tutto quello che otterrete è... Un piccolo dettaglio inerente a una caratteristica fisica del personaggio interpretato da Sarah Paulson. Ma almeno lei ha una buona scusa per non rivelarci granché...

"Beh, ecco come stanno le cose, non ho ancora iniziato a girare American Horror Story. Siamo solo ai primi episodi di American Crime Story al momento, e non ho potuto raggiungere il set di Horror Story perché sono impegnata con Crime Story. Ma a breve inizierò e dovrò cercare di fare entrambe le cose insieme" ha raccontato l'attrice in una recente intervista.

"Quindi non so ancora come sarà interpretare il mio personaggio di quest'anno in Horror Story, ma posso dirvi cosa mi rende più entusiasta" continua, cercando sempre di rimanere sul vago "Potrà essere anche qualcosa di già visto (non nel senso che è un personaggio che ho già interpretato, perché non è così), ma questa donna è un po' un mix di altri personaggi, mettiamola così. E la cosa che credo mi entusiasmi di più è che avrò un colore di capelli che non ho mai sfoggiato prima, né nello show, né da qualsiasi altra parte, ed è qualcosa che avevo sempre sognato di fare, ma poi non ho mai fatto. Quindi potrò rendere reale la mia fantasia, ed è davvero elettrizzante".

E voi, che ne pensate? Di che colore potrebbe trattarsi e, soprattutto, che tipo di personaggio potrebbe interpretare la Paulson in AHS10? Fateci sapere la vostra nei commenti.