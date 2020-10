American Horror Story 10, Sarah Paulson su una certa teoria dei fan 'Penso sia possibile'

A breve partiranno le riprese della decima stagione di American Horror Story, ma nessuno ci ha ancora fatto sapere quale sarà il tema che legherà i nuovi episodi. Ma un certa teoria potrebbe avere ragion d'essere, secondo Sarah Paulson... O almeno, così sembrerebbe.

Se ben ricordate, lo scorso anno, al termine della nona stagione di American Horror Story, AHS: 1984, c'era chi aveva ipotizzato che proprio in quegli episodi sarebbe stato anticipato il tema di AHS 10, ovvero gli alieni.

Con dei rimandi alla seconda stagione dello show (in cui comparivano per la prima volta proprio forme di vita extra-terrestri) e dei riferimenti a Star Trek, oltre al fatto che proprio AHS: Asylum ci aveva lasciato in sospeso la storia dei figli di Kit (il personaggio di Evans Peters), ibridi alieni e umani, sono stati in molti a pensare che si potesse trattare di indizi inseriti di proposito per far pensare arrivare proprio a questa conclusione. In più, sappiamo che proprio Evan Peters farà ritorno nella decima stagione di American Horror Story... Magari proprio nel ruolo di Kit (o un suo discendente)? Chi può dirlo.

Eppure, Sarah Paulson ha donato un barlume di speranza a coloro che supportano questa teoria. Parlando con Harper's Bazaar, infatti, l'attrice ha provato a girare intorno all'argomento, senza dare una chiara risposta, ma qualcosa lo ha detto... "Mi appello al quinto emendamento! Altrimenti tutti penseranno che è una conferma... Ma ecco, penso che sia una possibilità. Che ne dite? È possibile" per poi aggiungere "Oh, finirò sicuramente nei guai!".

E voi, che ne pensate? Credete che possa davvero essere questo il tema della nuova stagione? Fateci sapere nei commenti.