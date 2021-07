American Horror Story 10, stop alle riprese: c'è un caso di COVID-19

Variety riporta che la produzione della decima stagione di American Horror Story, Double Feature, è stata temporaneamente interrotta. Secondo quanto si legge nel report 'un caso positivo al COVID-19 e una potenziale esposizione alla malattia' ha costretto FX a mettere in pausa la lavorazione della serie tv di Ryan Murphy.

Diversi altri show sono stati costretti a interrompere le riprese, tra cui lo spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon, e Bridgerton, serie di Netflix.

A differenza delle precedenti stagioni della serie antologica, la decima avrà due trame principali suddivise in dieci episodi. A marzo è stato svelato il titolo di American Horror Story 10.



Ryan Murphy aveva anticipato che Double Feature avrà due cast separati oltre a due storie; una ambientata 'sulla spiaggia' e l'altra 'in riva al mare'.

La giovane Ryan Kiera Armstrong ha condiviso di recente una foto che svela il titolo del primo episodio di American Horror Story 10, Cape Fear.

Il cast di Double Feature comprende anche Macaulay Culkin, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Frances Conroy, Denis O'Hare e Finn Wittrock.



Lily Rabe ha elogiato Ryan Murphy, creatore dello show:"Si tratta di una delle migliori persone con cui lavorare. C'è una ragione per cui coloro che lavorano per lui continuano a lavorare per lui".