American Horror Story 10, il tema potrebbe cambiare ancor prima di essere annunciato

C'è la possibilità che la decima stagione di American Horror Story possa venire rimandata o addirittura sostituita per via del suo tema... Vediamo insieme tutti i dettagli.

Il mondo dell'intrattenimento in questi ultimi mesi del 2020 si è dovuto adattare alla situazione imposta dall'attuale emergenza sanitaria, e anche una volta che il peggio sarà passato, il panorama che ci ritroveremo davanti sarà completamente diverso, per tantissimi aspetti, rispetto a quello a cui eravamo abituati.

E se alcuni come Warner Bros. TV si preparano già a mettere in atto nuove direttive prottivo-creative per quando sarà possibile tornare sul set, sappiamo già di almeno un'altra serie che potrebbe subire notevoli notifiche a causa dalla pandemia: American Horror Story.

In particolare, si tratterebbe del tema prescelto da Ryan Murphy per la prossima stagione, i cui episodi andrebbero necessariamente girati in estate: "Molto di quello che avrei girato si riferiferiva a un particolare momento. È uno show che molto dal tempo. Quindi non so cosa farò adesso. Non so cosa accadrà con lo show, se darò precedenza a un'altra stagione o se aspetterò il prossimo anno per girare questo" ha raccontato il creatore della serie al sito The Wrap.

Effettivamente, da quanto aveva anticipato lo stesso Murphy in precedenza, sembrava proprio che AHS 10 dovesse avere a che fare con spiaggia e mare...

"Sapete, finora nessuno mi ha chiamato e mi ha detto 'Ok, abbiamo un piano per procedere con le riprese'" ha aggiunto "Quindi fino a che non arriverà quel momento, tutto è praticamente in pausa. Onestamente non so. Ma è una grande stagione, e o che tutti gli attori non vedono l'ora di lavorarci, ma è tutto quello che so".

Staremo a vedere cosa accadrà.