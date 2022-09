American Horror Story 11: svelata la data di uscita e la locandina della nuova stagione!

La celebre serie antologica creata da Ryan Murphy è pronta a tornare con la nuova undicesima stagione. Intitolato American Horror Story: New York City, lo show FX sarà composto da un totale di dieci episodi e sarà trasmesso come di consueto in streaming su Hulu.

Le prime due puntate verranno rilasciate lo stesso giorno, ovvero il prossimo 19 ottobre, mentre gli episodi successivi saranno distribuiti in coppia a cadenza settimanale. Inoltre, nella giornata di oggi è stata rilasciata anche la locandina ufficiale della stagione, che vi lasciamo in calce alla notizia.

Il cast di American Horror Story: New York City conta veterani della serie come Billie Lour, Zachary Quinto, Leslie Grossman, Patty LuPone, Rebecca Dayan, Nico Greetham, Isaac Powell, Sandra Bernhard e Denis O'Hare, ed alcuni nuovi arrivati ​​come Charlie Carver (Teen Wolf) e Joe Mantello (Hollywood). Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray, Manny Coto, Jennifer Salt e Our Lady J sono i produttori esecutivi dello show.

Ad oggi i dettagli della trama non sono stati rivelati. Quello che sappiamo è che la stagione non sarà suddivisa in due parti come la precedente, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di American Horror Story 10. Inoltre, come svelato dal presidente di FX John Landgraf, la trama di questa 11esima stagione si svolgerà attraverso più linee temporali.