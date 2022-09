American Horror Story 11, svelato il titolo della nuova stagione!

I fan di American Horror Story sono in attesa dei nuovi episodi dello show di Ryan Murphy, giunto ormai alla stagione 11, disponibile tra poche settimane. Tuttavia i dettagli sulla trama sono ancora piuttosto scarni. La prima puntata sarà presentata il 19 ottobre e ora è stato annunciato il titolo della nuova stagione.

Come tradizione, anche il titolo della stagione 11 è piuttosto vago rispetto a quello che ci si può aspettare dalla nuova narrazione: American Horror Story: New York City.



L'indizio che si può ricavare dal titolo è che probabilmente lo show avrà una portata molto più ampia rispetto alle stagioni precedenti, spesso confinate a singoli luoghi spettrali. E la prospettiva che il 'campo da gioco' di questa nuova stagione sia la Grande Mela è un dettaglio davvero stuzzicante.



La prima stagione, Murder House - su Everyeye potete recuperare il nostro approfondimento su AHS e Ryan Murphy - è stata presentata oltre un decennio fa, nel 2011, inaugurando una lunga stagione ricca di colpi di scena e diverse narrazioni nel corso degli anni, ambientate in luoghi diversi e trattando temi molto scomodi.



Un manicomio, un hotel, una congrega di streghe. Tante le storie e le star che hanno popolato lo show, da Jessica Lange a Kathy Bates fino a Lady Gaga.

Dalla serie è nato anche uno spin-off, American Horror Stories, che riduce l'universo della serie madre in singoli episodi che spesso rivisitano i luoghi di AHS.



Attualmente su Netflix trovate la nuova serie tv di Ryan Murphy e sul nostro sito il trailer di Dahmer, lo show con Evan Peters nei panni del serial killer Jeffrey Dahmer.