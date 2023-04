American Horror Story 12: Cara Delevingne nel cast della nuova stagione della serie

Cara Delevingne è entrata a far parte del cast della stagione 12 di American Horror Story. A svelarlo non è stato un annuncio ufficiale, bensì alcuni video trapelati dal set che mostrano la modella e attrice in compagnia del personaggio di Emma Roberts, già confermato. Ricordiamo che anche Kim Kardashian avrà un ruolo in American Horror Story 12.

In due nuovi video del set postati su TikTok (via Splash News Official e New York Mickey), si vedono sia la Delevingne che la Roberts mentre girano la stagione 12 di American Horror Story a New York. Quasi irriconoscibile, la Delevingne sfoggia un completo nero con stivali, guanti e occhiali da sole rosso fuoco, fumando una sigaretta mentre osserva qualcosa a terra. Nel frattempo, la Roberts entra in una stazione della metropolitana indossando un lungo cappotto, un cappello invernale e grandi occhiali da sole.

A parte la Roberts, che farà il suo ritorno in American Horror Story dopo essere apparsa in altre cinque stagioni, il resto del cast appena annunciato farà il suo debutto nel franchise con la stagione 12, compresa la Delevingne.

A differenza delle stagioni precedenti, che hanno avuto premesse del tutto uniche, la trama di Delicate si baserà su un romanzo di Danielle Valentine, di prossima pubblicazione, intitolato Delicate Condition. Il libro segue "una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non si concluda" e si prevede che uscirà ad agosto, più o meno nello stesso periodo o poco prima della première della stagione 12 di American Horror Story.

In precedenza, Delevingne è apparsa in Only Murders in the Building 2 e nelle due stagioni di Carnival Row, da poco conclusasi su Prime Video.

Con la dodicesima stagione di American Horror Story che funge da adattamento di un libro e che vede l'ingresso di diversi nuovi attori nel franchise, c'è molta curiosità attorno al progetto. Mentre alcuni hanno visto l'inclusione della Kardashian come un segnale di declino della serie, l'arrivo della Delevingne ha un po' risollevato il morale dei fan, visto che si è fatta apprezzare costantemente sul piccolo schermo. Probabilmente, però, verranno annunciati altri ingressi nel cast nelle prossime settimane.