American Horror Story 12 dovrebbe uscire nel 2023 nonostante lo sciopero della WGA

A causa dello sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America, attualmente in corso dallo scorso maggio, molti set di serie televisive e di produzioni cinematografiche sono state interrotte, ma a quanto pare la dodicesima stagione della serie antologica American Horror Story dovrebbe riuscire comunque a debuttare su FX entro quest'anno.

Un nuovo articolo di Variety indica che la prossima stagione della serie antologica horror non solo è in produzione, ma è anche in dirittura d'arrivo e dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. La stagione, intitolata American Horror Story: Delicate, starebbe proseguendo la produzione nelle aree di New York e New Jersey, così come altre due serie prodotte da Ryan Murphy, American Horror Stories - Stagione 3 e l'inedita American Sports Story.

Secondo quanto riportato sempre da Variety, un'altra serie di FX, Justified: City Primeval, debutterà il 18 luglio, invece la produzione della seconda stagione di The Old Man è stata posticipata. American Horror Story: Delicate non ha ancora una data di uscita confermata. Ricordiamo che in AHS 12 farà ritorno Zachary Quinto, dopo anni di assenza dalla serie di Murphy.

La dodicesima stagione di American Horror Story si discosterà dalle precedenti perché si baserà su un materiale di partenza specifico. La stagione sarà ispirata al prossimo romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition, che sarà pubblicato il 1° agosto. Il romanzo è descritto come "un thriller avvincente su una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non arrivi a conclusione, mentre gli uomini della sua vita si rifiutano di credere a una sola parola di quello che dice".

Ad aprile è stato annunciato che Kim Kardashian sarà la protagonista della stagione insieme a Emma Roberts, Cara Delevingne, Michaela Jae Rodriguez e Matt Czuchry. Halley Feiffer sarà la showrunner.