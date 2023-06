American Horror Story 12: Zachary Quinto sul suo ritorno nella serie e su Kim Kardashian

American Horror Story è una delle serie horror più longeve del panorama televisivo con la sua struttura antologica per quanto riguardi le stagioni che è servita come punto di forza per riuscire ad intrattenere i fan senza risultare ripetitiva. Nella dodicesima stagione tornerà anche uno degli attori più amati del franchise, Zachary Quinto.

Abbiamo già riportato la notizia che Cara Delevigne sarà presente nel cast di American Horror Story 12, andando ad affiancare Kim Kardashian ed Emma Roberts in questo nuovo capitolo.

La trama di American Horror Story: Delicate dovrebbe essere ispirata al romanzo Delicate Condition e dovrebbe ruotare intorno alle vicende di una donna che si convince che una misteriosa figura stia tramando alle sue spalle per fare in modo che non riesca a rimanere incinta.

A proposito del ritorno di Zachary Quinto, l’attore ha rivelato a People di essere rimasto favorevolmente impressionato da Kim Kardashian: “Ho fatto un cameo in questa stagione di American Horror Story e l’ho incontrata. Lei era adorabile e, davvero, non credo abbia bisogno dei miei consigli in merito. Mi è sembrata davvero a suo agio e sono rimasto colpito dal suo spirito. Non vedo l’ora di vedere questa stagione”.

Il co-creatore della serie Ryan Murphy, aveva già raccontato il suo entusiasmo a proposito di poter lavorare con la Kardashian: “Kim è una delle più grandi e brillanti star della televisione e siamo emozionati di accoglierla nella famiglia di American Horror Story. Emma e io siamo felici di collaborare con questa assoluta forza della cultura. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, elegante e infine terrificante, proprio per Kim e questa stagione è ambiziosa e diversa rispetto a qualsiasi cosa abbiamo fatto prima”.

Il ritorno di Zachary Quinto e il debutto di Kim Kardashian potrebbero, dunque, decretare l’ennesimo successo per la serie tv. Nell’attesa di saperne di più vi lasciamo alla notizia che Kim Kardashian ha assunto un acting coach per seguirla sul set.