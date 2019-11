American Horror Story: 1984, Angelica Ross parla del percorso di Donna

American Horror Story: 1984 è giunto a conclusione negli Usa e per l'occasione, l'attrice Angelica Ross ha parlato del percorso del suo personaggio, Donna Chambers, colei che ha avuto una delle evoluzioni più significative in questa nuova incarnazione della creazione di Ryan Murphy.

Di seguito ci saranno alcuni spoiler sulla serie.



Il personaggio di Angelica Ross viene introdotto come l'infermiera Rita, ma in seguito si scopre che è una psicologa (vero nome Donna Chambers) che vuole studiare i serial killer, dopo aver scoperto che il padre è uno di loro. La donna è determinante nel mettere in moto gli eventi che portano al massacro di Camp Redwood e scopre anche che ha ereditato lo stesso male del padre, secondo quanto raccontatole da Richard Ramirez (Zach Villa).



"Quando Donna vede Ramirez iniziare a fluttuare e poi tornare in vita è il momento in cui il gioco è cambiato", ha raccontato Ross a Tv Guide. "In quel momento capisce che in realtà in noi ci sono sia il bene che il male e che tutto dipende da cosa fare con queste energie". In quegli attimi, Donna "capisce che non vuole far del male a nessuno. Ed ecco perché lei dice a Brooke 'se riusciamo a uccidere quella st****a di Margaret senza fare del male a nessun altro nel processo, a quel punto ogni nostra azione cattiva sarà cancellata. Questa è la sua intenzione".

Tutta questa costruzione è servita a scrivere un finale che gli attori non si aspettavano, rivela Ross.

Mentre in Usa anche la nona stagione dello show è stata archiviata, con tanto di possibile indizio sul tema della prossima stagione, in Italia è sbarcata su Fox a partire dal 17 novembre. Per saperne di più, ecco le nostre prime impressioni di AHS:1984.