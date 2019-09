American Horror Story:1984, l'ascia è la protagonista dei nuovi poster uffiali

Le riprese della nuova stagione di American Horror Story sono iniziate a luglio e per l'occasione è stata presentata anche parte del cast che parteciperà a questo nuovo ciclo di puntate della serie creata da Ryan Murphy. Il titolo sarà 1984 e, come prevedibile rimanderà agli anni 80 e alle pellicole slasher, come possiamo vedere nei nuovi poster.

Dopo quelli dedicati a Mr. Jingle, lo spietato assasino che comparirà nella serie antologica, i nuovi poster hanno per 'protagonista' un'ascia che attenta alla vita di due sfortunati campeggiatori di Camp Redwood.



Nel primo poster vediamo un ragazzo con le spalle poggiate a una albero e un'ascia conficcata nel tronco, a pochi passi dalla sua testa. Sull'ascia c'è la scritta "AHS 1984" e il ragazzo urla terrorizzato. Il commento all'immagine è "la parte sbagliata del bosco".

Il secondo, invece, mostra una ragazza, anch'essa in preda al terrore, nascosta sotto un letto mentre guarda l'ascia tra le mani del killer Mr. Jingle, per la classica scena in cui il rumore sbagliato al momento sbagliato porterà alla morte della malcapitata. Questa volta il commento di accompagnamento è "non fare nessun rumore". Potete vedere entrambi i poster in calce all'articolo.



Vi rimandiamo anche al primo trailer ufficiale di American Horror Story: 1984, che vi ricordiamo debutterà il 18 settembre su FX.