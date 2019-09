American Horror Story: 1984, chi è il vero assassino della nuova stagione?

La serie antologica American Horror Story: 1984 ha fatto il suo debutto la scorsa settimana con una premiere che ha mostrato già parecchi elementi pronti a dare spunti di riflessione sulla storia e sui personaggi. Tra le maggiori curiosità di questa stagione c'è l'interrogativo su chi sia l'assassino di Camp Redwood.

La nona stagione della serie horror ideata da Ryan Murphy ci ha permesso di conoscere buona parte dei protagonisti, di cui la maggior parte di loro è un gruppo di amici che prendono lezioni di aerobica. I ragazzi decidono di trascorrere l'estate a Camp Redwood e ognuno di loro ha una sua motivazione personale. Ma a stuzzicare la curiosità dei fan ci hanno pensato sopratutto i personaggi più ambigui, quelli che potrebbero risultare il pericolo più grande nel corso della stagione.

Finora, tra i potenziali villain, ci sono stati presentati il killer Richard Ramirez e Mr. Jingles, ovvero l'uomo colpevole degli efferati omicidi compiuti quattordici anni prima a Camp Redwood. A loro si aggiunge anche la proprietaria della struttura, Margaret Booth, presentata come l'unica superstite del precedente massacro.

Tra i tre papabili candidati a vero serial killer degli eventi passati - e che magari potrà influenzare quelli presenti - la scelta meno scontata sembra Margareth. Motivo per cui potrebbe invece risultare l'assassino di cui apparentemente nessuno sospetta.

Durante la premiere, infatti, abbiamo assistito agli omicidi commessi da Jingles e sappiamo anche che Margaret si salvò per miracolo, mostrando successivamente un forte legame con la dimensione religiosa. Ma in base ad alcune teorie formulate in rete - come questa su Reddit che potete trovare alla fonte in calce all'articolo - il serial killer del primo massacro è proprio Margaret.

In base a questa teoria la donna avrebbe ucciso tutte le persone presenti a Camp Redwood quattordici anni prima, per poi procurarsi da sola le ferite al suo corpo e incolpare di tutte la vicenda Jingles, il cui passato complicato potrebbe risultare credibile per gli omicidi. Margaret avrebbe quindi utilizzato a suo favore la storia del suo miracoloso salvataggio per poter spingere il Camp Redwood a riaprire. Così si spiegherebbero anche le uccisioni commesse da Jingles nel presente, colmo di rabbia e alla ricerca di vendetta nei confronti di Margaret.

Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. American Horror Story: 1984 va in onda ogni mercoledì all'interno del canale FX. Vi ricordiamo infine che potete dare uno sguardo ai personaggi grazie alle foto di AHS: 1984, oltre a visionare l'ultimo teaser pubblicato prima del debutto.