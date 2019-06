American Horror Story: 1984, Cody Fern vorrebbe apparire nella nuova stagione

In una recente intervista, Cody Fern - già nel cast di American Horror Story: Apocalypse - si è detto più che disponibile all'eventualità di apparire anche nella nuova stagione della serie, intitolata American Horror Story: 1984.

Eccetto il casting di Emma Roberts, volto storico della serie televisiva di Ryan Murhpy, e del campione olimpico di sci Gus Kenworthy, non si hanno poi molti dettagli sul cast e la trama della prossima stagione dello show, ma Fern sarebbe più che disposto a tornare agli ordini di Murphy.

"Lo farei senz'altro - ha rivelato - ma non ho idea se sarò coinvolto o meno. Con Ryan funziona così. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà. Dalla mia ho un'agenda davvero piena, ma di sicuro mi piacerebbe farne parte. Sono molto emozionato all'idea che sarà ambientata negli anni '80, amo gli anni '80, specialmente quando parliamo dei ragazzini dell'epoca, della moda e dei capelli che si usavano. Proprio quello che preferisco".

In precedenza, già il produttore esecutivo dello show, Tim Minear aveva rivelato cosa pensasse che i fan avrebbero apprezzato: "Non vi dirò nulla, a parte il fatto che credo sarà grandiosa. Sarà molto spaventosa, ma anche estremamente divertente, come sempre direi. E se avete un certo gusto per gli horror anni '80, siete proprio sulla strada giusta per godervela".

Il debutto sul piccolo schermo di American Horror Story: 1984 è atteso per il prossimo autunno, ovvero all'inizio della stagione televisiva 2019/2020. Nel cast della nona stagione potrebbe tornare anche Evan Peters, volto storico dello show e da questa settimana nelle sale con X-Men: Dark Phoenix.