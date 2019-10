American Horror Story: 1984, se confermato, il plot twist sarebbe sconvolgente

Già mesi prima della premiere di American Horror Story: 1984 i fan si erano lanciati in una vera e propria competizione per svelare il plot twist, elemento caratterizzante di ogni stagione della serie. Adesso siamo arrivati alla pagina tanto attesa della sceneggiatura e, se volete evitare spoiler, fermatevi qui: saprete resistere alla curiosità?

C'era chi sospettava che il mistero di AHS: 1984 sarebbe stato svelato con dei cloni da laboratorio, chi vedeva un collegamento con AHS Murder House e Hotel, altri ancora non hanno neanche provato ad indovinare, tanto si sono rivelate sorprendenti le precedenti stagioni. Tutte sembravano essere strade vincenti, ma nessuna riusciva ad unire tutti i pezzi del mosaico.

La sinossi di "The lady in White", capitolo 6x09, apre un'interessante parentesi: "Uno dei misteri di Redwood viene svelato. I sopravvissuti aiutano un autostoppista in difficoltà". Eppure, questo sembra essere proprio l'inizio della nona stagione ... Cosa sta succedendo?

La sinossi del settimo episodio, intitolato "Episode 100" potrebbe fornire un ulteriore indizio: "Con gli orrori della notte precedente ben impressi nella mente, i sopravvissuti faranno i conti con le loro scelte". Non suggerisce forse un finale di metà stagione? Se così fosse, cosa accadrebbe dal settimo episodio in poi?

E se AHS: 1984 avesse non solo i toni dei film anni '80, ma fosse anche ispirata ai film sui viaggi nel tempo di quegli anni? Grande Giove! Questo potrebbe essere il tassello mancante per svelare il mistero! Se così fosse, dal settimo episodio potrebbero accadere eventi già successi, forse stavolta in modo differente a causa delle informazioni acquisite dai personaggi durante la prima metà della serie.

Le anticipazioni sull'ottavo episodio "Rest in Pieces" forniscono forse la prova definitiva: "Un trio mortale entra inscena, determinato a portare scompiglio e violenza a Redwood. I nostri supervisori cercano disperatamente di evitare il ripetersi di sanguinosi avvenimenti". Anche qui, tutto suggerisce un riavvolgersi del tempo su se stesso, ma con gli sceneggiatori dello show non si è mai sicuri di niente.

Non ci resta che aspettare il prossimo episodio, in onda il 16 ottobre.