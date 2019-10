American Horror Story:1984, cosa si nasconde dietro il finale del terzo episodio?

American Horror Story:1984 è partita con diversi colpi di scena, che mettono in discussione le certezze dei fan. Così, da una parte c'è una sensazione di spaesamento, dall'altra c'è il via libera alle congetture degli spettatori. Alcuni di questi hanno infatti provato a dare una spiegazione al finale del terzo episodio dello show targato FX.

Nei momenti conclusivi vediamo Montana, il personaggio interpretato da Billie Lourd, faccia a faccia con Richard Ramirez (Zach Villa). Tra i due scatta un bacio e la donna chiede al Night Stalker "perché non l'hai ancora uccisa?", riferendosi a Brooke (Emma Roberts) e dimostrando così di essere dalla parte di perpetra gli orrori nel Camp Redwood, dove a quanto pare non ci si può fidare di nessuno.



Come riportato da Digital Spy, per alcuni fan questo accordo malefico sembra collegarsi ad American Horror Story:Apocalypse, in quanto richiamerebbe quello fatto tra Dinah Stevens (Adina Porter) e Papa Legba, in cui la donna chiede fama e successo. Ebbene, l'ipotesi è che Richard Ramirez sia in possesso di poteri che gli permetterebbero di esaudire i desiderio di Montana e in quest'ottica Brooke sarebbe stata scelta come sacrificio. Ad avvalorare la tesi c'è il fatto che Brooke è stata definita come "l'ultima vergine americana" e che Montana abbia affermato di voler diventare la più grande competitrice di aerobica di tutti i tempi. La fantasia dei fan è in pieno fermento, dunque e chissà se in questo caso ci hanno visto giusto.



Nei giorni scorsi, Zach Villa ha rivelato le difficoltà di interpretare Night Stalker, personaggio basato sul serial killer omonimo realmente esistito e che è stato attivo proprio negli anni in cui è ambientata l'ultima incarnazione della serie antologica creata da Ryan Murphy.