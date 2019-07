American Horror Story: 1984 diamo uno sguardo al primo inquietante teaser della serie

La serie antologica è arrivata ormai alla nona stagione. Nel corso delle diverse puntate sono stati esplorati molti topos del genere horror, dalla casa infestata al manicomio in cui vengono effettuati esperimenti sugli ignari pazienti. Mancava ancora il classico slasher, ma a porre rimedio a questa mancanza ci pensa American Horror Story: 1984.

Come potete vedere nel teaser trailer, la serie inizierà come ogni classico film del genere: i protagonisti sono degli adolescenti pronti a passare le vacanze in un campo estivo, in questo caso dal nome Camp Redwood. Solo che una figura minacciosa si aggira per la zona, personaggio che possiamo vedere mentre sta per attaccare una ragazza che riposa in una barca. Siamo sicuri che la scena è un chiaro omaggio a Jason di Venerdì 13.

Il cast della serie si arricchirà di nuove aggiunte quali Angelica Ross, Matthew Morrison e DeRon Horton, mentre è stato confermato che Sarah Paulson non farà parte di American Horror Story: 1984. I fan potranno vedere le prime puntate della nuova stagione a partire dal 18 settembre, e siamo molto curiosi di sapere se il titolo dello show anticipi un setting distopico, dando quindi un pizzico di originalità in più alla storia presente nella serie TV.