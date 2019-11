American Horror Story: 1984, due serial killer fanno la loro comparsa nella serie

Dopo le rivelazioni fatte dalla makeup artist di American Horror Story: 1984, la nuova puntata della serie horror in onda su FX ha introdotto nel cast due serial kiler pronti a terrorizzare gli sventurati protagonisti.

In realtà il primo dei due non ha avuto molto successo: Bruce, interpretato da Dylan McDermott, volto conosciuto bene dai fan dello show creato da Ryan Murphy, è riuscito a farsi dare un passaggio da Brooke e Donna, appena salito in macchina inizia a terrorizzare le due ragazze, ammettendo anche di essere un omicida seriale. La cosa che non aveva previsto è che anche le sue due vittime sono dei killer esperti, che in poco tempo riescono a liberarsi dalla sua presa e a sparargli. A questo punto Brooke decide di legarlo ad un palo della luce, non prima di avergli tagliato i pollici.

Il secondo e inquietante personaggio introdotto è quello della madre di Mr. Jingle, che spiega ai fantasmi presenti a Camp Redwood come sua madre, la "Lady in White" che terrorizza tutti, fosse una cuoca nel 1948, proprio in quello stesso centro. Dopo aver perso il figlio preferito, Bobby, fratello di Mr. Jingle a causa di un incidente, la madre inizia a prendersela con tutti i responsabili del campeggio, finché non decide di ucciderli nel sonno. È lei quindi la responsabile del massacro avvenuto nel 1948.

Mentre aspettiamo di vedere come finirà la serie, i fan saranno contenti di sapere che il creatore di American Horror Story: 1984 ha ammesso di essere già al lavoro sulla serie successiva.