American Horror Story: 1984, gli easter egg nella première dello show di Ryan Murphy

American Horror Story: 1984 si sta rivelando un chiaro omaggio agli horror slasher degli anni '80, soprattutto considerando gli easter egg presenti nella première dello show creato da Ryan Murphy, che torna con la nuova stagione antologica senza due delle star che hanno contraddistinto gli ultimi anni della serie: Evan Peters e Sarah Paulson.

Guardando con attenzione il primo episodio di American Horror Story: 1984 si possono notare alcuni importanti easter egg che fanno riferimento proprio al cinema slasher di quel decennio.

Al posto di due star come Paulson e Peters, il cast contiene Matthew Morrison, visto in Glee, e Angelica Rose, tra le protagoniste di Pose, altra serie targata Murphy.

Nella première fa anche il debutto come attore anche lo sciatore Gus Kenworthy e il riferimento ai Giochi Olimpici è proprio legato al suo personaggio, quello di Chet Clancy.

Inoltre nello show Chet viene squalificato per uso di droghe, ribaltando l'immagine pulita di Gus.



Secondo alcuni questa dovrebbe essere la stagione della lussuria, in base alla teoria dei fan sui gironi dell'Inferno dantesco. E considerando quanto visto in questa première potrebbe essere una teoria piuttosto concreta. Inoltre il sesso gioca un ruolo molto importante in questo primo episodio dello show, con il signor Jingles che vuole punire gli adolescenti in piena fase ormonale di Camp Redwood, proprio come a suo tempo fecero con lui.

Nel primo episodio fa la sua comparsa anche il classico burbero del posto che cerca di spaventare i protagonisti; in questo caso il personaggio è interpretato da Don Swayze, fratello del compianto Patrick, e comparso nel film di Deadwood e Sons of Thunder. Un personaggio che purtroppo vedremo solo in questo primo episodio...

Già dal trailer si poteva constatare l'omaggio a Halloween e So cosa hai fatto. Un altro easter egg riguarda il personaggio di Emma Roberts, ad un certo punto ricoperto di fango in un modo che sembra richiamare palesemente il personaggio di Carrie nell'omonimo film (in quel caso inzuppato di sangue).

Abbiamo inoltre già parlato di Ramirez ovvero, The Night Stalker - Zach Villa ha parlato delle difficoltà del personaggio - già comparso in un episodio della quarta stagione. Per concludere l'ospedale citato dall'infermiera interpretata da Angelica Rose, potrebbe essere ricondotto alla stagione 8.

Nel secondo episodio verrà inoltre svelato un importante dettaglio.