American Horror Story: 1984, Mr. Jingles forse collega la stagione a Murder House e Hotel

L'ultimo episodio andato in onda negli Stati Uniti di American Horror Story: 1984, ha suscitato grande interesse nei fan e alcuni interrogativi in particolare, alla luce degli sviluppi della trama. Secondo qualche appassionato ha iniziato a sospettare che il campo estivo sia in realtà simile alla Murder House e all'Hotel Cortez.

Sia in Murder House che in Hotel le persone uccise all'interno dei confini della proprietà rimangono intrappolate come spiriti in quel luogo. Se anche questo ragionamento fosse applicabile a 1984 spiegherebbe la situazione dell'escursionista, vista in quest'ultimo episodio.

Essendo morto nel campo non può andarsene. E inoltre anche Margaret potrebbe non essere quello che sembra.



Nella première la donna si presenta come la proprietaria del campo e unica sopravvissuta al massacro del 1970. Ma se davvero Camp Redwood è una bocca infernale, Margaret potrebbe non essere sopravvissuta ma semplicemente essere uno spirito bloccato.

L'idea sarebbe quella di attirare nuove vittime nel campo e l'uomo responsabile della sua morte, Mr. Jingles.

La morte dell'escursionista porta anche i fan a pensare che Camp Redwood sia una sorta di purgatorio, bloccato in un circuito temporale che costringe le vittime a rivivere le situazioni fino a quando non saranno in grado di andare avanti.

Ipotesi che potrebbe favorire anche il breve ritorno di Sarah Paulson. Jessica Lange ha confessato l'ipotesi di un suo ritorno in futuro nello show mentre la première di American Horror Story 1984 ha svelato diversi easter egg.