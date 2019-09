American Horror Story: 1984, ecco i nuovi teaser ufficiali della serie FX

A poche settimane dal ritorno dello show, FX ha diffuso in rete due nuovi e inquietanti teaser ufficiali per American Horror Story: 1984.

Ambientata nel Camp Redwood, la serie è pronta a fare ritorno con una nona stagione che a giudicare dalle immagini promozionali ricorda da vicino le atmosfere del cinema slasher, in particolare Venerdì 13, e che questa volta vedrà tra i protagonisti Emma Roberts - è confermata l'assenza di Sarah Paulson e Evan Peters.

In calce alla notizia potete trovare il teaser intitolato "Try not to scream" e un nuovo video promo pubblicato su YouTube da Rotten Tomatoes: teenager, assassini e falò è ciò che ci aspetta da questi nuovi episodi dalle tinte slasher e in generale ispirati dall'horror anni '80, come confermato dal produttore esecutivo Tim Minear.

Ideata da Ryan Murphy, la nona stagione della serie antologica targata FX andrà in onda a partire dal prossimo 18 settembre. Nell'attesa vi rimandiamo al trailer di AHS: 1984 e ai suggestivi poster ufficiali, anch'essi in tema con le atmosfere dei nuovi episodi.

Nel cast dello show troveremo anche Leslie Grossman, Cody Fern, John Carroll Lynch, Billie Lourd, Matthew Morrison, Angelica Ross, DeRon Horton, e Gus Kenworth. Che ve ne pare di questi nuovi teaser? Diteci la vostra nei commenti.