American Horror Story: 1984, il nuovo episodio mette in discussione le certezze dei fan

Si sta rivelando piuttosto piena di colpi di scena la nuova stagione di American Horror Story, con gli episodi che dal 18 settembre sono in onda sul canale via cavo FX. In particolare il nuovo episodio trasmesso poche ore fa, Slashdance, ha svelato alcune verità su diversi personaggi, mettendo in discussione molte certezze degli spettatori.

Non proseguite nella lettura della news se non volete conoscere dettagli in anticipo di American Horror Story: 1984. In una sequenza dell'episodio si vede l'infermiera che inietta qualcosa a Brooke, drogandola. Si scopre a quel punto che 'Nurse Rita' non è un'infermiera né si tratta di Rita. In un flashback della puntata precedente si scopre che Nurse è una psicologa con una profonda dedizione verso la ricerca dei serial killer. Sostiene di aver risolto tutti i casi principali che esistano e ora vuole parlare con il signor Jingles.



Nella conversazione la donna spiega al signor Jingles che lei crede che forze esterne l'abbiano spinto ad uccidere e che in realtà non sia malvagio. A quel punto gli dà indicazioni per uscire da Camp Redwood, Rita rapisce la vera infermiera, lasciandola poi da qualche parte a Camp Redwood, dove troverà la morte. La svolta riguarda quindi Rita e il suo piano per far tornare il signor Jingles a Camp Redwood.

Al termine dell'episodio si vede Montana baciare Richard Ramirez; quindi anche lei è coinvolta negli orrori di Camp Redwood. L'obiettivo è quello di uccidere Brooke.

Tra le indiscrezioni e le curiosità sullo show nelle ultime ore si è parlato del rifiuto di Jessica Lange di girare le scene gore nella serie, e del collegamento della stagione con Murder House e Hotel.