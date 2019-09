American Horror Story: 1984, prima occhiata ai personaggi nelle nuove foto

American Horror Story: 1984 ha finalmente debuttato la notte scorsa in anteprima e i fan sono stati catapultati nell'incubo di un horror in stile anni '80, nella nona stagione della serie antologica targata FX. Prima che la serie decolli definitivamente con i nuovi episodi, sono state pubblicate sul web nuove immagini dei protagonisti.

Le immagini mostrano alcuni volti familiari come Emma Roberts, John Carroll Lynch e Billie Lourd, così come diverse new entry quali Matthew Morrison, Zach Villa e DeRon Horton. La stagione è la prima senza la presenza di due veterani come Evan Peters e Sarah Paulson, anche se quest'ultima potrebbe comparire in un cameo.

Si tratta di un cambiamento piuttosto significativo per lo show, dopo Apocalypse, con il crossover tra Murder House e Coven.



John Landgraf, CEO di FX Productions aveva elogiato Ryan Murphy:"Ha fatto qualcosa di veramente interessante, ha deciso d'intrecciare diversi cicli durante le otto stagioni e quindi ci siamo trovati con il cast più grande di sempre. Avevi attori che interpretavano 2/3 personaggi diversi. Dovevi riportare tutto il cast delle stagioni precedenti".

Un cast che ora non vede la presenza di Jessica Lange; l'attrice ha dichiarato di pensare che non tornerà mai più nella serie.

Ryan Murphy pare inoltre che abbia chiesto aiuto ad un fan per realizzare la sigla dello show. American Horror Story: 1984 è disponibile in Italia sul canale Fox.