American Horror Story: 1984, il poster ufficiale della serie

Fatte attenzione, perché la vostra esperienza al Camp Redwood potrebbe risultare più movimentata del previsto... Almeno a giudicare dal nuovo poster ufficiale di American Horror Story 1984.

Il materiale promozionale diffuso dal network americano FX in queste ultime ore conferma quello che già si intuiva dallo spot e dagli inquietanti teaser di American Horror Story 1984: la permanenza al Camp Redwood potrebbe non essere così... permanente.

Nel poster che potete trovare anche in calce alla notizia, vediamo una ragazza gridare a pieni polmoni dopo essersi vista spuntare da dietro la porta la lama di un coltello.

Vista anche la sanguinaria presenza ricorrente nei video finora mostratici, si potrebbe ipotizzare che si tratti della stessa persona, ma difficilmente avremo risposte prima del 18 settembre, data di inizio della serie su FX.

Nella nona stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy, le cui riprese sono inziate il mese scorso, ritroviamo alcuni tra i fedelissimi di Murphy: Emma Roberts, Billie Lourd, Leslie Grossman, Cody Fern e Matthew Morrison, oltre alla new entry in arrivo direttamente da Pose, Angelica Ross, e lo sportivo Gus Kentworthy. Non tornerà, invece, un'altra prediletta di Murphy, Sarah Paulson, così come non saranno nel cast di AHS 1984 Evan Peters e Billy Eichner.