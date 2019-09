American Horror Story: 1984, è stato pubblicato l'ultimo teaser prima del debutto

Continua la promozione della nuova stagione della serie antologica American Horror Story, che sarà intitolata 1984, chiaro riferimento agli anni in cui è ambientata e all'immaginario dell'orrore cui si rifà. FX ha pubblicato l'ultimo teaser trailer prima del debutto dei nuovi episodi e il canale ufficiale dello show ha condiviso due nuovi poster.

Il trailer lo trovate in cima all'articolo e mostra Mr. Jingle, che chi ha guardato le precedenti anticipazioni ha imparato a riconoscere e temere, aggirarsi minaccioso davanti alla porta di una cottage di Camp Redwood, facendo strisciare il coltello sulla porta. L'ignara campeggiatrice esce a controllare l'origine dello strano rumore e viene risucchiata indietro nel vuoto (che dà il titolo al filmato) da una forza misteriosa e sinistra.

In più, i due nuovi poster pubblicati ci ricordano che non si è mai al sicuro da Mr. Jingle. Nel primo vediamo una ragazza fuggire da un attacco dello spietato assassino, ma sembra che il tentativo sarà vano, come viene sottolineato dalla frase a commento dell'immagine: "una partenza in vantaggio non ti salverà". Nel secondo poster, invece, viene mostrato come anche l'acqua sa essere piena di insidie. Una campeggiatrice è su una barca in mezzo al lago e si gode il relax che sta per essere interrotto dal killer che emerge dall'acqua e si appresta ad accoltellarla. "Nessuna zattera di salvataggio è disponibile", chiosa l'account dello show. Potete ammirare entrambi i poster in calce all'articolo.



Sembra che da qui al 18 settembre, giorno della premiere su FX, non ci saranno altri teaser o poster, ma potete rivedere quelli già pubblicati, che permettono di prepararsi a immergersi nelle atmosfere slasher del nuovo capitolo delle storie degli orrori di Ryan Murphy.