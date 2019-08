American Horror Story: 1984, pubblicato il primo trailer ufficiale

Il network FX ha pubblicato l'atteso primo trailer di American Horror Story: 1984, la nuova stagione della celebre serie horror ideata da Ryan Murphy. Questa volta l'ambientazione strizza l'occhio agli anni'80 e a tutte quelle pellicole slasher che hanno dato vita a dei veri e propri cult del cinema horror.

Dopo il teaser e i poster di American Horror Story: 1984 è giunto finalmente il momento di poter visionare il trailer completo dalla durata esatta di un minuto e trenta secondi, in questa nuova stagione che sembra richiamare tutte le principali caratteristiche del genere, come avevamo avuto modo di vedere all'interno degli spot ufficiali di American Horror Story: 1984.

Il trailer inizia con un uomo dal volto coperto che fa irruzione in quello che sembra essere un campeggio estivo e iniziare ad attaccare delle ragazze. Questa breve intro serve per introdurre il logo della serie, che appare in una scritta rossa che troneggia su sfondo nero. Poi è il turno di un gruppo di persone che si allenano in palestra - rispecchiando nel look quella che era l'estetica del periodo - e decidono di organizzare un viaggio e recarsi nel luogo dove precedentemente erano avvenuti gli omicidi. Il trailer si conclude con delle sequenze di montaggio in cui l'assassino cerca di attaccare i nuovi ospiti del campeggio.

All'interno del cast sono presenti volti storici della serie come Emma Roberts e Billie Lourd, mentre saranno assenti Sarah Paulson ed Evan Peters. Vi ricordiamo infine che American Horror Story: 1984 sarà disponibile dal prossimo 18 settembre.