American Horror Story: 1984, Sarah Paulson conferma la sua assenza

American Horror Story: 1984 sarà la prima stagione della serie FX che non vedrà nel cast Sarah Paulson, come confermato dalla stessa attrice durante il New Yorker Festival della settimana scorsa (via The Hollywood Reporter).

Lo show andrà in onda con il suo centesimo episodio il prossimo 23 ottobre - intitolato appunto 'Episodio 100' - e per molti sembrava l'occasione giusta per vedere il ritorno dell'attrice anche solo in un minore. Nonostante l'allusione ad un suo possibile cameo, però, la Paulson ha rivelato che non apparirà nella stagione ora in corso.

"E' una situazione un po' dolce-amara perché ho molti amici che sono ancora nello show" aveva detto la Paulson al TIFF. "Quindi sto ricevendo aggiornamenti su cosa stanno facendo e penso 'Aspetta, cosa? Hai lavorato fino alle due? Mi ricordo quando lavoravo anch'io fino alle due in quella serie.' Sono contenta di potermi svegliare ad un'ora decente perché non mi si incrociano gli occhi per aver lavorato come una pazza di notte."

Nonostante la sua assenza, l'attrice si è detta molto entusiasta per la nuova stagione della serie antologica: "Sarà dura. La guarderò e tiferò per tutti. Sono davvero eccitata per questa stagione. Credo sia un'ottima idea quella di quest'anno."

Per quanto riguarda l'Italia, American Horror Story: 1984 debutterà su Fox il 7 novembre. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer di AHS: 1984 e al dietro le quinte con Leslie Grossman.