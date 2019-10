American Horror Story: 1984 scopriamo la verità su Camp Redwood

Si è parlato molto del plot twist di American Horror Story: 1984, ma la puntata andata in onda nei giorni scorsi ha sconvolto gli appassionati della serie horror rivelando il vero luogo in cui si trova Camp Redwood.

L'episodio è iniziato con Brooke che rivede Ray vicino ad una struttura della zona. Scopre così che il personaggio è ancora vivo, inoltre è anche riuscito a chiamare aiuto, che arriverà a breve. Gli appassionati però si ricorderanno sicuramente di aver visto il personaggio interpretato da DeRon Horton venire decapitato dal killer nel corso della terza puntata. Sarebbe così la seconda persona a resuscitare misteriosamente, dopo che la stessa cosa è successa a Jonas. In seguito la maggior parte dei protagonisti viene uccisa, mentre Brooke viene accusata degli omicidi. Infine Ray viene portato via in ambulanza, ma invece di venire soccorso in un ospedale il veicolo lo lascia di fronte a Camp Redwood, lì incontra Montana che gli annuncia di essere in purgatorio.

Così sono state confermate alcune delle teorie dei fan di American Horror Story: 19984, che avevano capito fin da subito la presenza di elementi sovrannaturali nelle vicende dei protagonisti della serie. Cosa ne pensate di questa rivelazione? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.