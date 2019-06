American Horror Story 1984: la stagione ambientata in un mondo distopico?

Cosa succede dopo l'Apocalisse? I fan di American Horror Story se lo chiedono dallo scorso autunno, quando è terminata Apocalypse. La serie negli anni ha regalato crossover (come quello tra Murder House e Coven) e chiuso diverse stagioni con un 'reset' che permetteva alle streghe di tornare indietro nel tempo ed evitare la fine del mondo.

Quando Ryan Murphy ha presentato il teaser della nona stagione ad aprile, i fan hanno scoperto una donna che corre attraverso i boschi inseguita da un omicida che alla fine colpisce una porta con un coltello.

Il video sembrava suggerire un tema horror/slasher ispirato alle famose serie di film horror degli anni '80, come Venerdì 13; anche il titolo sembra suggerire questa svolta.



Ma le speculazioni riguardano anche un'ambientazione distopica e questa potrebbe essere davvero l'occasione per Ryan Murphy di coniugare l'horror con questo tipo di contesto.

E l'indizio potrebbe arrivare davvero dal titolo, perché 1984 potrebbe non essere solo una riferimento agli anni '80 ma anche al capolavoro letterario di George Orwell, appunto 1984; un romanzo che esplora temi quali sovversione del governo, totalitarismo, regressione della società.

E come abbiamo visto con Stranger Things, il mix tra horror ed elementi di distopia è decisamente plausibile, quindi una scelta di questo tipo per la nuova stagione di American Horror Story non dovrebbe stupire.

Billy Eichner non ci sarà nel cast di questa nona stagione, mentre la data della première è stata fissata al 18 settembre.