American Horror Story: 1984, svelato un importante dettaglio nel secondo episodio

American Horror Story: 1984 è finalmente disponibile. La serie antologica ideata da Ryan Murphy ha mostrato già i primi due episodi, e nel secondo è presente già un importante dettaglio che potrebbe far luce sulla trama generale di questa nona stagione.

Il primo episodio aveva immediatamente posto il punto interrogativo su chi potesse essere il vero assassino in American Horror Story: 1984. Durante la premiere sono stati presentati i personaggi principali tra cui il gruppo di ragazzi che si reca a Camp Redwood, la proprietaria della struttura, Margaret Booth e due serial killer: The Night Stalker e Mr. Jingles.

In questo secondo episodio abbiamo visto The Night Stalker - il cui vero nome è Richard Ramirez - seguire Brooke vicino al lago. L'uomo si è imbattuto, durante l'operazione, si è imbattuto nell'escursionista che era stato precedentemente investito da un'auto sulla strada per andare a Camp Redwood. L'uomo, prima di essere ucciso da Ramirez, pronuncia la misteriosa frase 'Non è qui che muoio'.

Successivamente l'assassino scorge nuovamente l'escursionista e gli toglie nuovamente la vita, ma controllando il cadavere trova una targhetta che mostra come l'uomo abbia lavorato a Camp Redwood tanti anni prima. Quando Ramirez volge di nuovo lo sguardo sul suo corpo, nota che l'escursionista è sparito.

Il mistero continua quando l'uomo viene notato anche da Margaret, informata da Ramirez sulla presenza spettrale che egli rappresenta. Durante il dialogo tra i due, inoltre, emerge poi un particolare inquietante: l'uomo era già stato ucciso in passato dal Mr. Jingle, all'epoca del massacro avvenuto quattordici anni prima.

A questo punto l'enigma trova una soluzione: l'escursionista è un fantasma che vaga nei boschi vicino Camp Redwood. Che influenza potrà avere la sua presenza all'interno della storia?

Vi ricordiamo infine che American Horror Story: 1984 viene trasmesso ogni mercoledì da FX. Se ancora non l'avete fatto potete visionare l'ultimo teaser di AHS: 1984 pubblicato prima del debutto.