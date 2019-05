American Horror Story: 1984, Tim Meaner stuzzica i fan sulla nona stagione

I fan di American Horror Story conoscono ancora molto poco della nona stagione dello show FX di Ryan Murphy, intitolato American Horror Story: 1984. Sulla base di quel poco che è trapelato gli appassionati non vedono l'ora che la nuova stagione sia pronta. E parlando con The Wrap, il produttore esecutivo, Tim Meaner, ha voluto stuzzicare i fan.

"Non dirò nulla, eccetto che sarà fantastica" ha spiegato Tim Meaner all'intervistatore durante una chiacchierata riguardante un'altra serie "Penso che sarà davvero spaventosa ma molto divertente, come sempre. E se hai gusto per l'horror anni '80, sarà un regalo".

Alla domanda sulla correlazione tra la rinascita dei franchise horror anni '80 - su tutti Halloween - e la scelta di realizzare una nona stagione di questo tipo, Meaner ha smentito:"In generale, Ryan ha in testa lo spirito del tempo invece di seguirlo. Quello che vorrei dire è che questo è un argomento di cui Ryan ha sempre parlato da quando lo conosco e penso che fosse giunto il momento di concretizzarlo".



Un teaser con il titolo è stato diffuso online il mese scorso dallo stesso Ryan Murphy; il filmato vede un uomo mascherato, con un coltello in mano, che insegue una ragazza nei boschi.

Nessuna trama o dettagli sul personaggio sono stati resi noti in queste settimane. Gil unici annunci del casting riguardano il ritorno di Emma Roberts e il debutto di Gus Kenworthy, il quale interpreta il fidanzato del personaggio della Roberts.