American Horror Story: 1984 è il titolo ufficiale della nona stagione della serie FX

Dopo la fine dell'interessante ottava stagione, Apocalypse, la serie antologica di FX creata da Ryan Murphy e Brad Fulchuck ha fatto attendere non poco i suoi fan per rivelare i progetti per il futuro, ma è oggi che lo stesso Murphy è intervenuto via social per rivelare titolo e ambientazione della nona stagione.

Innanzitutto, la prossima stagione si chiamerà American Horror Story: 1984, o abbreviato AHS1984. Nel titolo è nascosto ovviamente il periodo d'ambientazione della storia, che infatti vedrà come centro d'interesse un campo estivo sul lago a inizi anni '80. Guardando sempre al filmato, si nota una ragazza che scappa spaventata nei boschi inseguita da un energumeno mascherato, con tanto di passamontagna e delle inquietanti catene attaccate in faccia.



I riferimenti al Venerdì 13 di Sean S. Cunningham si sprecano, a partire dall'ambientazione negli anni '80 in un campus estivo fino allo stesso uomo mascherato con tanto di machete, ma è sul finale dentro la baita che il richiamo si fa fortissimo. Purtroppo non sappiamo altro, al momento, se non che la serie tornerà su FX a partire dal prossimo autunno.



Anche sul cast c'è ancora silenzio, ma chissà che non torneremo a rivedere diversi degli attori feticci di Murphy, da Sarah Paulson a Evan Peters fino a Max Greenfield. Che dite: siete abbastanza intrigati?