American Horror Story: 1984 vediamo il teaser e il poster ufficiali della serie

Gli efferati omicidi di Mr. Jingle continuano. Dopo aver visto il recente teaser dedicato ad American Horror Story: 1984, possiamo vedere in azione il famoso killer negli ultimi video e poster della serie dedicato allo show e pubblicati sulle pagine social di FX.

Nel teaser, intitolato "Parked" troviamo due giovani ragazzi appartati in macchina. L'assassino appare armato del suo solito coltello, dopo che la ragazza afferma: "Aspettavo da tanto questo momento", quello che succede dopo è facilmente prevedibile, mentre ascoltiamo la colonna sonora dello show si possono sentire le prime urla disperate.

Nella pagina Twitter ufficiale invece è stato condiviso un nuovo poster, dove è possibile vedere due sfortunati campeggiatori di Camp Redwood, luogo in cui saranno ambientate le puntate di American Horror Story: 1984, colti alla sprovvista da Mr. Jingle, che si riconosce dalla solita arma dei delitti.

Ormai la serie ha quasi esaurito i cliché delle vacanze adolescenziali, tra brevi storie d'amore, gite in barca, falò e serate con film horror, non rimangono altre occasioni per evidenziare le atmosfere da film slasher degli anni '80 tanto care al produttore Tim Minear.

Ricordiamo che la serie andrà in onda a partire dal prossimo 18 settembre, nel frattempo vi lasciamo con il primo trailer ufficiale di American Horror Story: 1984.