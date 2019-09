American Horror Story: 1984, Zach Villa e le difficoltà nell'interpretare Night Stalker

Zach Villa è entrato da quest'anno nello show di Ryan Murphy, American Horror Story, intitolata in questa nonna stagione della serie antologica American Horror Story 1984. Villa interpreta il killer della serie, Richard Ramirez. Un personaggio complesso da interpretare, come ha spiegato in un'intervista lo stesso Zach Villa.

Richard Ramirez, noto anche come The Night Stalker, terrorizzò Los Angeles negli anni '80 e fu condannato per tredici episodi di omicidio nel 1989. In American Horror Story 1984 è stato creato l'interesse criminale di Ramirez nei confronti di Brooke (Emma Roberts). Nella première dello show entra nella sua casa, attenta alla sua vita e ruba quello che sembra un anello nuziale, dileguandosi prima di essere catturato.



Al termine dell'episodio Ramirez si presenta a Camp Redwood, dove Brooke e i suoi amici Xavier, Montana, Chet e Ray si sono iscritti come consiglieri per il periodo estivo. La maggior parte del gruppo ha preso questa decisione per fuggire al caos losangelino delle Olimpiadi mentre Brooke si è unita a loro per paura che The Night Stalker tornasse da lei.

"Si tratta di un processo discutibilmente salutare, entrare nella mentalità che il personaggio richiede" ha spiegato Zach Villa "Questo dovrebbe suggerirti qualcosa sulla direzione in cui si stanno dirigendo le cose. E ovviamente vederlo con Brooke in quella prima scena è abbastanza terrificante. Non è un bravo ragazzo".

Per quanto riguarda il materiale che ha usato per avvicinarsi al personaggio, Zach Villa dichiara:"Esiste molto materiale sorgente ma alla fine della giornata, come quando mi preparo per qualsiasi ruolo, cerco sempre di divorare più cose possibili, e c'è questo momento in cui tutto ciò che creiamo per lo show prende il sopravvento e improvvisamente non è basato su nulla. Esiste soltanto un po'". Dopo le nuove foto mostrate dal set, i fan sono stati messi al corrente dell'addio di Jessica Lange, che ha dichiarato di non pensare di tornare nel franchise, nemmeno nelle prossime eventuali stagioni.