American Horror Story, 7+1 serie da guardare se amate lo show di Ryan Murphy

Quest'estate la solita dose annuale di horror firmata Ryan Murphy è raddoppiata grazie all'arrivo dello spin-off di American Horror Story, American Horror Stories. Ma se anche così non vi basta e siete alla ricerca di altri titoli del genere, potremmo avere degli show che fanno al caso vostro.

Come numerose altre volte in precedenza (è accaduto ad esempio con la serie di History Channel Vikings o per chi era in crisi d'astinenza da Bridgerton) i nostri colleghi d'oltreoceano hanno stilato una lista di serie tv che potrebbero interessare i fan di American Horror Story.

Spaziando un po' dall'horror puro e semplice, al paranormale e sci-fi, al drama e inserendoci anche un po' di comedy, il sito Collider ha raccolto alcuni titoli da diverse ere televisive che, chissà, magari avrete voglia di guardare una volta finito di vedere gli show di Murphy.

Dalle più recenti serie di Netflix come The Haunting of Hill House e Bly Manor a vecchie glorie come X-Files, ci ritroviamo a leggere anche di serie un po' meno conosciute come potrebbero essere Channel Zero o Superstition, per poi andare sul sicuro con il Maestro dell'Horror in persona e la serie di Hulu tratta dai suoi racconti, Castle Rock.

The Haunting of Hill House

Castle Rock

The Haunting of Bly Manor

X-Files

Channel Zero

Marianne

Superstition

Ma perché 7+1? Perché tra i titoli proposti c'è anche un throwback davvero particolare: la serie tv dei primi anni '90 Eerie, Indiana, che negli Stati Uniti fece la spola tra NBC, Disney Channel e Fox Kids.

Eerie, Indiana

E voi, che ne pensate? Quali di queste avete già visto, e quali invece vi incuriosiscono? Fateci sapere nei commenti.