American Horror Story 8 sarà la famosa stagione crossover della quale tanto si è parlato!

Ryan Murphy, creatore della serie tv horror ha annunciato via Twitter che il crossover a lungo termine tra Murder House e Coven si vedrà in questa stagione di American Horror Story e non nella nona stagione.

Ecco il post social dello showrunner che riguarda l'ottava stagione di American Horror Story:

"@MrRPMurphy The Coven/Murder House AHS crossover season won't be happening next year...because it's happening THIS YEAR. AHS #8 WITCHES RULE THIS SEPTEMBER"

"La stagione crossover Coven/Murder House di AHS non andrà in onda l'anno prossimo ... perché la vedremo QUEST'ANNO. AHS #8 LE STREGHE GOVERNERANNO A SETTEMBRE"

E quindi, da quel che possiamo intendere, questo crossover andrà in onda a settembre, lo stesso mese dell'uscita originale sia di Roanoke e di Cult, al contrario di quanto avvenuto per le altre stagioni, che invece hanno iniziato la loro programmazione nel mese di ottobre.

Le riprese di questa ottava stagione di American Horror Story iniziano... Domani, il 16 giugno!