American Horror Story, Angelica Ross: 'La decima stagione sarà leggendaria'

In una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Angelica Ross ha anticipato qualche dettaglio sulla decima stagione di American Horror Story, che avrà il titolo di American Horror Story: Double Feature e la cui messa in onda è stata posticipata a causa dei ritardi avuti dalla produzione per colpa degli slittamenti dovuti al COVID.

Tra i volti che compongono il cast della decima stagione tornerà anche Angelica Ross, volto di Candy nella serie Pose e che nella serie horror ha esordito la stagione precedente, American Horror Story: 1984, e che recentemente ha anticipato qualche dettaglio sulla decima, le cui riprese principali sono riprese lo scorso ottobre dopo che erano state bloccate ad agosto a causa del protrarsi della pandemia.

"Ero super eccitata nel poter tornare a lavorare. Una volta iniziato a leggere lo script dei primi sei episodi che sono la prima metà di Double Feature... si tratta del mio ruolo preferito in carriera accanto a quello di Candy. Penso che Candy rimarrà per sempre per la mia #1 ma il mio look in questo show è decisamente il mio preferito di sempre. Non vedo l'ora che i fan possano vedere chi sia questo nuovo personaggio perché credo sarà leggendario. Mi sono emozionata tantissimo quando ho visto la fine di questo arco narrativo".

Ross ha anche rivelato che il creatore dello show Ryan Murphy le ha fatto tenere la sua acconciatura durante la stagione: "Ryan Murphy ha richiesto espressamente che usassi i miei capelli naturali. Ci sono dei dettagli nei miei capelli che mi affermano come donna nera e penso sarà d'impatto anche per altre donne nere che guarderanno lo show e vedranno questi personaggi che non indossano parrucche. Penso sarà bellissimo e non vedo l'ora che il pubblico lo veda".

La decima stagione di American Horror Story, Double Feature, debutterà entro la fine del 2021. Nel cast anche Paris Jackson, figlia di Michael Jackson e l'ex-bambino prodigio Macauley Culkin.