American Horror Story: Apocalypse, ecco il final trailer dello show di Ryan Murphy

FX Networks ha rilasciato il final trailer ufficiale di American Horror Story: Apocalypse, attesissima ottava stagione della serie antologica horror che dalle immagini promette di essere una delle stagioni più interessanti dello show. Nel video si possono notare tutti i protagonisti del nuovo ciclo di episodi, da Evan Peters a Sarah Paulson.

ll co-creatore della serie, Ryan Murphy, ha già confermato che la nuova stagione sarà un crossover tra la prima (Murder House) e la terza stagione (Coven). Le due stagioni hanno avuto un finale drammaticamente diverso e resta da vedere come riusciranno ad intrecciare le trame.

In precedenza era stato annunciato che la maggior parte dei membri del cast di American Horror Story sarebbe tornata per l'ottava stagione, tra cui Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Billy Eichner, Leslie Grossman, Billie Lourd, Lily Rabe, Gabourey Sidibe, Frances Conroy e Stevie Nicks. Con loro anche le new entry, Joan Collins e Cody Fern.

American Horror Story, vincitrice di svariati Emmy, Golden Globe e AFI Award, è stata creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. La settima stagione è andata in onda su FX lo scorso anno; la sesta puntata ha recentemente ricevuto alcune nomination agli Emmy nelle categorie hairstyling, make-up e mixaggio sonoro.

Il franchise ha ricevuto un totale di 28 candidature, con quattro vittorie nelle precedenti stagioni. Prodotta da 20th Century Fox Television, American Horror Story è stata rinnovata per altre due stagioni nel gennaio 2017.

Il debutto dello show avverrà il 12 settembre.