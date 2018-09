American Horror Story: Apocalypse, primo trailer ufficiale dell'ottava stagione

Rispettando quanto già fatto con American Horror Story: Roanoke e Cult, FX e Ryan Murhpy hanno deciso di non mostrare molto dell'attesa American Horror Story: Apocalypse, ottava stagione della serie antologica co-creata da Brad Falchuck di cui oggi è stato rilasciato il primo teaser trailer "appropriato", che mostra cioè le immagini della stagione.

Come noto, la nuova stagione dello show di Ryan Murhpy sarà un crossover tra la prima, Murder House, e la terza, Coven, quindi il bambino che abbiamo visto nel primo poster ufficiale potrebbe essere Michael, che nell'economia dell'Universo Narrativo di American Horror Story è l'Anticristo.



Murder House si è conclusa con l’arrivo dell’Anticristo, mentre nel finale di Coven le streghe hanno deciso di aprire la scuola al pubblico. Sarà interessante scoprire come gli showrunner avranno deciso di unire queste due narrazioni e anche come si comporteranno con i personaggi di Sarah Paulson e di Evan Peters, entrambi apparsi in ruoli diversi nei due show.

American Horror Story: Apocalypse vedrà nel cast anche Evan Peters, Kathy Bates, Jessica Lange, Billy Eichner, Cheyenne Jackson, Adina Porter, Leslie Grossman e la leggenda di Dynasty, Joan Collins. Dovrebbe essere confermato anche il ritorno di Emma Roberts, nei panni del personaggio di Madison Montgomery.



La premiere dell'ottava stagione di American Horror Story andrà in onda su FX il prossimo 12 settembre.