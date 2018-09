American Horror Story: Apocalypse, il ritorno di Jessica Lange nella serie, FOTO

American Horror Story: Apocalypse è iniziato e adesso è uscito anche il first look di Jessica Lange che, dopo un periodo di assenza, è tornata a lavorare alla serie co-creata da Ryan Murphy.

American Horror Story: Apocalypse è iniziato e finalmente vedremo cosa significa questo crossover tra due stagioni della serie, la prima e la terza, rispettivamente intitolate Murder House e Coven. Come già sapete ci sarà una componente demoniaca e qualcosa di terribile potrebbe stare per accadere al mondo...

Senza spoilerare, vi diciamo che il personaggio di Jessica Lange è quello di Constance Langdon, interpretato dall'attrice in Murder House. La Lange ha fatto la sua ultima apparizione alla serie in Freak Show, nel corso cioè della quarta stagione di questo serial campione d'ascolti. La sua foto potete trovarla in calce alla notizia.

American Horror Story: Apocalypse vede un cast formato da - tra gli altri - Dylan McDermott nei panni di Ben Harmon, Gabourey Sidibe nei panni di Queenie, Emma Roberts nei panni di Madison Montgomery e Taissa Farmiga in due ruoli, quello di Violet Harmon e quello di Zoe Benson.