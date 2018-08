American Horror Story: Apocalypse, Taissa Farmiga sarà in 2 ruoli ed ecco una nuova foto

La stagione entrante di American Horror Story, l'ottava, si intitola Apocalypse e sarà un crossover tra la prima e la terza season della serie co-creata da Ryan Murphy. Adesso sappiamo che Taissa Farmiga riprenderà entrambi i ruoli delle 2 stagioni coinvolte e possiamo vedere la foto dei suoi genitori in Murder House.

Taissa Farmiga in American Horror Story: Apocalypse, riprenderà il ruolo di Violet di Murder House e quello della strega di Coven, la terza stagione della serie horror che va in onda su FX. Non sarà la sola ad interpretare un doppio ruolo. Notizia recente è che un'altra attrice sarà impegnata in più parti, Sarah Paulson che ne interpreterà ben 3!

American Horror Story 8 vedrà una storia combinata, come detto, tra Murdeer House e Coven. La prima stagione vedeva, alla fine della serie, l'arrivo dell'Anticristo, mentre la terza stagione parlava di stregoneria. Anche se non sappiamo come sarà trattata la narrazione e come queste due storie possano effettivamente connettersi, di certo American Horror Story: Apocalypse vedrà entità demoniache prendere il sopravvento e la Terra certamente minacciata da una sorta di Apocalisse bibilca, dal momento che i poster promozionali, come pure i video, mostrano mani che sembrano quelle del Diavolo, nere e con le unghie lunghe e un feto che da il via ad una vera e propria esplosione nucleare!

American Horror Story 8 torna il 12 settembre in televisione in USA. Per adesso date anche un'occhiata alla prima (nuova), foto della famiglia Harmon, in calce alla notizia.