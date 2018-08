American Horror Story: Apocalypse vedrà tornare Dylan McDermott e Connie Britton

Il 12 settembre torna American Horror Story e, come sapete, essendo una stagione che unirà due season precedenti, molti sono i ritorni. Ora arriva la notizia che si uniranno all'avventura apocalittica anche Dylan McDermott e Connie Britton.

In questa stagione, intitolata American Horror Story: Apocalypse, vedremo un mix tra Coven, la terza stagione di AHS, e Murder House, la prima mandata in onda. I contenuti, almeno dai video promozionali e dalle varie locandine rilasciate online, mostrano uno scenario apocalittico, che spazia da apparizioni presumibilmente demoniache, alla fine del mondo scientifica, quella creata in buona parte dall'uomo con lo sviluppo della bomba a idrogeno.

E quindi The Wrap ha riportato la notizia che anche due dei protagonisti della prima serie, American Horror Story: Murder House, Dylan McDermott e Connie Britton sono della partita e torneranno ufficialmente nella nuova season di FX. Ben e Vivien erano i ruoli che i due attori interpretavano nella prima stagione di AHS.

Tra i membri del cast delle stagioni passate che torneranno per Apocalypse ci sono Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Billy Eichner, Leslie Grossman e Billie Lourd, Joan Collins, Cody Fern, Jessica Lange, Taissa Farmiga, Lily Rabe, Gabourey Sidibe, Frances Conroy e Stevie Nicks.