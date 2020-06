American Horror Story, arrivano nuove informazioni sul terrificante spin-off della serie

Si parla sempre molto di American Horror Story, la celeberrima serie dell’orrore che, insieme ad altre, ha reso Ryan Murphy famoso in tutto il mondo. Il creatore, da ormai molto tempo, aveva annunciato la possibilità di uno spin-off che ora sta diventando sempre più realtà.

La FX, piattaforma streaming dedicata di Hulu, ha infatti ufficializzato l’ordine di American Horror Stories. Una serie antologica composta da episodi finiti, che andranno in onda con cadenza settimanale. C'è da dire che il titolo quasi del tutto identico alla serie originale, non convince particolarmente il pubblico e creerà di certo non poche confusioni.

La serie non seguirà dunque un unico filone generale ma, sarà composta da più storie autonome. Difficile credere che Murphy possa abbandonare in questa nuova avventura il proprio gruppo di attori già ben collaudati. Tenuto conto che non vedremo la decima stagione di American Horror Story prima del 2021, è plausibile ipotizzare che questo progetto non vedrà la luce prima del 2022.

Gli autori avranno dunque molto tempo per lavorare alle varie orripilanti storie. Intanto una delle attrici più amate di Murphy, da vita ad un nuovo eccezionale travestimento in American Crime Story. Per questa serie infatti Sarah Paulson si è trasformata in Linda Tripp, la donna che ha fornito molto materiale per l'impeachment di Clinton.