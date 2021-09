American Horror Story, l'attrice Lily Rabe è incinta!

La lieta notizia è stata confermata dallo show televisivo E! News dopo il red carpet di Lily Rabe all'opening gala dell'Academy Museum of Motion Pictures. La star di American Horror Story è in dolce attesa del terzo figlio con il compagno Hamish Linklater, anche lui attore.

La coppia non ha ancora commentato la notizia, ma le foto dal red carpet di Lily Rabe che si accarezza la pancia con un elegante abito nero e bianco a pois parlano da sole (come quelle pubblicate sul suo profilo Instagram, che trovate a fine articolo).

I due attori si impegnano molto a mantenere private le proprie vite, ed è per questo che probabilmente non hanno ancora commentato pubblicamente la notizia. La coppia ha già avuto due figli nel 2017 e nel 2020, e Hamish Linklater ha anche una figlia di 14 anni, Lucinda Rose, da una relazione precedente.

Ma non è l'unica bella notizia per l'attrice. A luglio, infatti è stata annunciata la sua partecipazione al cast di The First Lady, una serie TV antologica che, nel pieno stile dei political drama, ripercorrerà le vite di alcune first ladies americane come Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt. Sono ancora poche le notizie su questo progetto: oltre a Lily Rabe, sappiamo che faranno parte del cast anche nomi del calibro di Viola Davis, Gillian Anderson e Michelle Pfeiffer.

Nell'attesa di sapere quando American Horror Story 10 uscirà in Italia su Disney+, scopriamo insieme che cosa è cambiato durante la produzione di American Horror Story secondo Adina Porter.