American Horror Story: il creatore Ryan Murphy rivela di aspettare il terzo figlio

Mentre aspettiamo ulteriori dettagli sulla trama di American Horror Story 10, i fan della serie prodotta da FX sono entusiasti per l'annuncio fatto dal creatore dello show Ryan Murphy, che è in attesa del terzo figlio.

La coppia ha partecipato al programma televisivo "Architectural Digest" in cui ha mostrato le due case in loro possesso, concludendo l'intervista così: "Stranamente abbiamo finito di costruire le case in contemporanea. Abbiamo amato passare un anno con loro, la loro monocromia è servita a calmarci e farci pensare, ma chi l'avrebbe mai detto, sento il bisogno di colori e giocattoli lego e mattoncini dai colori sgarcianti. Aspettiamo un altro bambino, un maschietto che nascerà ad agosto". Ryan Murphy e il marito David Miller sono già i genitori di una coppia di bambini, Logan Phineas e Ford Theodore, rispettivamente di 7 e 5 anni.

Nel frattempo, ricordiamo che le riprese di American Horror Story 10 previste per l'estate potrebbero essere annullate, secondo quanto fa sapere l'autore stesso il tema dei prossimi episodi inediti era strettamente collegato ad un certo tempo meteorologico, ma le misure anti Coronavirus hanno impedito l'inizio programmato dei lavori, che potrebbero anche slittare all'anno prossimo. Infine vi segnaliamo anche la critica di Sarah Paulson ad un tweet di JK Rowling.