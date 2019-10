American Horror Story: il creatore Ryan Murphy rivela la sua stagione preferita

American Horror Story ha raggiunto di recente il traguardo dei cento episodi (anche se con un episodio che ha deluso i fan) e dunque quale occasione migliore per chiedere al creatore della serie Ryan Murphy quale sia il suo episodio preferito, domanda che ha portato alla rivelazione della stagione preferita, che arriva un po' a sorpresa.

Già Evan Peters ha partecipato al gioco, confessando i suoi episodi preferiti di AHS, ma ora scopriamo la risposta di Murphy a Entertainment Weekly. L'episodio preferito dello showrunner è Great Again, undicesima puntata della settima stagione, Cult.



Spiegando i motivi della sua predilezione per questo episodio, Murphy ha rivelato anche che Cult è la sua stagione preferita: "Sia io che Brad Falchuk siamo tanto appassionati alla storia, alla terrificante ascesa di Trump, alla persone che cadono sotto l'incantesimo delle personalità di culto". Murphy confessa anche che la scena in cui Sarah Paulson, nella parte di Ally, osserva la vittoria di Trump e sprofonda sul pavimento tutta spaventata mentre beve un rosato è un episodio accaduto davvero allo showrunner.

Murphy ha poi spiegato nello specifico perché Great Again è il suo episodio preferito: "la coppia Paulson-Peters è lo scontro antagonista-protagonista migliore che abbiamo fatto. Sono molto affiatati, capiscono davvero come lavorare insieme. E poi è stato tanto satirico. Ho amato tantissimo la performance di Evan, e così Sarah. Ne parliamo ancora. Evan è tremendamente sottovalutato in quel ruolo".

E voi, siete d'accordo con le preferenze di Murphy?