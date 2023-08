American Horror Story: Delicate, ammirate i primi inquietanti poster della nuova stagione

American Horror Story: Delicate sta per arrivare con FX che ha annunciato il debutto della nuova serie per il 20 settembre 2023 negli USA. Insieme alla data d’uscita sono stati pubblicati due poster ufficiali dedicati a due dei personaggi femminili della stagione. Scopriamoli insieme, in attesa di avere nuove informazioni sull’uscita italiana.

Dopo averci concesso un primo sguardo alla Kim Kardashian di American Horror Story: Delicate, FX, canale statunitense via cavo che distribuirà la serie, ha provato a placare la sete di informazioni degli appassionati con la pubblicazione della data d’uscita della prima parte e con il materiale promozionale che lasciamo in calce all’articolo.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, la nuova stagione, Delicate, sarà ispirata, almeno in parte, al romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition, un thriller che racconta la storia di una donna in dolce attesa, sicura che un’oscura figura stia tramando perché il suo parto non avvenga.

Nei due poster, decisamente spettrali, possiamo vedere Kim Kardashian e Emma Watson avvolte da un cielo plumbeo e con un enorme ragno sul grembo a rivendicare la natura di questa nuova avventura targata American Horror Story.

Da quello che sappiamo, la serie sarà rinnovata almeno fino a un’ulteriore tredicesima stagione, rendendo la creatura di Ryan Murphy una delle più longeve degli ultimi anni, perlomeno per quanto riguardi il genere.

In attesa di ulteriori informazioni sull’atteso nuovo capitolo, vi lasciamo alle parole di Zachary Quinto a proposito del suo ritorno in American Horror Story.