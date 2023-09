American Horror Story: Delicate, cosa dicono di Kim Kardashian le prime recensioni?

La Stagione 12 di American Horror Story, intitolata Delicate, non solo ha visto il ritorno da protagonista di Emma Roberts, ma anche il debutto di Kim Kardashian in un vero ruolo e non nella versione caricaturale di se stessa, come ad esempio nei reality a cui ha preso parte. Ecco quindi cosa affermano le prime recensioni della serie su di lei.

Kim Kardashian a quanto pare interpreta l'unica persona normale nella vita della protagonista, la sua pubblicista e confidente Siobhan.

"Com'è la recitazione di Kim? Rappresenta un tipo di industria dello spettacolo di tipo A che incoraggia la sua cliente dubbiosa, dicendole che la sua vita e la sua carriera sono fantastiche. Si ha l'impressione che Kim stia interpretando la sua mamma-antagonista Kris Jenner in una sorta di strano omaggio. È perfetta per la parte. Non è che Kim stia interpretando Porzia ne Il mercante di Venezia di Shakespeare però", scrive Deadline nella sua recensione alla stagione.

Insomma, sembra che Kim Kardashian abbia convinto nella sua recitazione e in special modo nel ruolo affidatole da Ryan Murphy per questa stagione, anche se ovviamente è inutile aspettarsi grandi cose come la recitazione con metodo o il livello puro di un attore teatrale. Per la parte, tuttavia, Kardashian ha preso lezioni di recitazione da un acting coach specializzato, quindi non tutto è stato inutile a quanto pare.

La stagione è basata sul romanzo thriller di Danielle Valentine, Delicate Condition, che segue una donna convinta che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non avvenga mai. Questo lo capiamo quando la figura ammantata appare alla fine dell'episodio (o è davvero l'inizio? L'intero episodio si svolge "una settimana prima"); la persona ha scritto il messaggio criptico sullo specchio di Anna con un rossetto: "Non farlo Anna".

La Stagione 12 di American Horror Story ha debuttato ieri su FX negli Stati Uniti e arriverà prossimamente in Italia in streaming su Disney+ dove potete attualmente recuperare le precedenti 11 stagioni.