American Horror Story: Delicate, l'inquietante nuovo trailer vi toglierà il sonno

Il trailer finale della seconda parte di American Horror Story: Delicate prepara il pubblico alla conclusione da brividi della dodicesima stagione dell’acclamata serie tv antologica. Nel video promozionale viene anticipato lo svelamento delle reali intenzioni e della vera identità del personaggio interpretato nello show da Kim Kardashian.

Dopo aver mostrato il nuovo poster di American Horror Story: Delicate, torniamo ad occuparci dell’attesa seconda parte della stagione per condividere l’intenso video che prepara i fan a ricevere tutte le risposte alle domande costruite nel corso della prima metà della narrazione.

Il trailer si concentra sulla relazione tra le protagoniste della serie e sulla duplice identità nascosta dai personaggi dello show horror, rassicurando gli spettatori sul crescendo della storia introdotta nelle prime puntate.

La clip, dal ritmo incalzante e dalle atmosfere macabre ed esoteriche, si conclude quindi con l’annuncio che gli ultimi quattro episodi saranno trasmessi negli Stati Uniti a partire dal 3 aprile 2024.

Ricordiamo che American Horror Story: Delicate è basata sul romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine, rappresentando, in questo senso, una novità per una serie che aveva sempre presentato sceneggiature originali.

In attesa di poter vedere anche da noi la prima parte della stagione, messa in calendario da Disney+ per il 29 novembre 2024, vi lasciamo al racconto di quella volta in cui Margot Robbie fallì un provino per American Horror Story.

